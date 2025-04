Islamismus-Studie: Warum radikalisieren sich Menschen?

Das Projekt "Radis - Transfervorhaben Gesellschaftliche Ursachen und Wirkungen des radikalen Islam in Deutschland und Europa" unterstützt und begleitet zwölf Forschungsprojekte der Förderlinie des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) "Gesellschaftliche Ursachen und Wirkungen des radikalen Islam in Deutschland und Europa". Es bietet einen in diesem Forschungsfeld strukturell einzigartigen Ansatz des Wissenstransfers in Zivilgesellschaft, Sicherheitsbehörden und Verwaltung. 100 Wissenschaftler arbeiten mit unterschiedlichen disziplinären, methodischen und theoretischen Zugängen, um der Komplexität des Phänomens Islamismus gerecht zu werden. Der Förderzeitraum ist von 2020 bis 2025.