Militärische Unetrstützung: Sollte Bundeswehr Israel helfen?

Hintergrund: Am vergangenen Sonntag hat Israel nach eigenen Angaben den Wirtschaftsminister der Terrororganisation Hamas, Abed al-Sariei, in Gaza getötet. Ende Juli wurde außerdem Hamas-Politchef Ismail Hanija in Teheran getötet. Darauf wiederum könne Iran nun "in einer noch nie dagewesenen Form" reagieren, sagt ZDF-Korrespondentin Phoebe Gaa in der iranischen Hauptstadt: