Deutschland: Israelis und Palästinenser berichten aus Berlin

Zum eigentlichen Jahrestag am 7. Oktober soll eine Friedensdemonstration am Potsdamer Platz beginnen mit dem Titel "Nie wieder ist Jetzt für Alle, Frieden in Nahost".



Am Abend wollen Demonstranten an den Überfall der Hamas auf Israel erinnern und ziehen von der Gedächtniskirche zur Jüdischen Gemeinde in der Fasanenstraße.