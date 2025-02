Rassismus-Vorwurf gegen Scholz: Hat er Chialo beleidigt?

Der Vorfall ist zehn Tage her. Auf einer Geburtstagsfeier eines Berliner Unternehmens sind nach ZDF-Informationen rund 300 Menschen aus Politik, Wirtschaft und Kultur versammelt. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist da, am Tag war er noch zum Staatsbesuch in London bei Premierminister Keir Starmer.