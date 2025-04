Koalitionsvertrag: Was Schwarz-Rot für junge Menschen plant

Laut dem aktuellen ZDF-Politbarometer zweifeln rund zwei Drittel der Befragten an dem von CDU-Chef Merz versprochenen Politikwechsel. Die AfD erzielt einen neuen Rekordwert.

Dieses Mal wählten die 18- bis 24-Jährigen vor allem Linke und AfD . Laut Forschungsgruppe Wahlen kamen sie gemeinsam auf 47 Prozent der Stimmen. Union und SPD erreichten in dieser Altersgruppe zusammen gerade einmal noch 24 Prozent. Schwarz-Rot ist bei den Jungen weit von einer Mehrheit entfernt.

Bafög-Erhöhung, Mieten, Führerschein

In ihrem Koalitionsvertrag versprechen Union und SPD jungen Menschen nun finanzielle Entlastungen. So soll unter anderem das Bafög in zwei Schritten steigen. Die Wohnkostenpauschale soll auf 440 Euro erhöht werden, womit sie aber immer noch unter der deutschlandweiten Durchschnittsmiete eines WG-Zimmers läge.