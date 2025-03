Julia Klöckner im ZDF: "Demokratie ist Zumutung"

"Klar in der Sache, aber verbindend miteinander" wolle sie sein, sagte Julia Klöckner (CDU) am Dienstagmittag im Bundestag über ihre neue Rolle. Mit großer Mehrheit war Klöckner am Mittag zur Bundestagspräsidentin gewählt worden . Sie ist die dritte Frau im zweithöchsten Staatsamt der Bundesrepublik.