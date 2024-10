Junge Union: Jubel für Friedrich Merz

"Wir brauchen ein gesetzliches Renteneintrittsalter. Und dieses gesetzliche Renteneintrittsalter sollte bei 67 bleiben", sagte der Bundesvorsitzende der CDU beim Deutschlandtag der Jungen Union (JU) in Halle in Sachsen-Anhalt - trotz eines einstimmigen Beschlusses des Unions-Nachwuchses für massive Änderungen in der Rentenpolitik. Merz betonte zudem: