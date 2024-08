Juso-Chef Türmer: FDP will nur noch blockieren

Dem Koalitionspartner Grüne warf der Vorsitzende der Nachwuchsorganisation der SPD vor, die Fühler in Richtung einer Koalition mit der Union auszustrecken. Türmer kritisierte in diesem Zusammenhang die Interview-Äußerung vom Parteichef der Grünen Omid Nouripour , der die Ampel am Sonntag als eine "Übergangsregierung" bezeichnet hatte