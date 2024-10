Juso-Chef Türmer: "Sind sehr enttäuscht von Olaf Scholz“

Doch Scholz‘ Beliebtheit hat nicht nur beim Wahlvolk arg gelitten – auch innerhalb der eigenen Partei gibt es substanzielle Kritik an seinem Kurs. So hatten SPD-Politiker jüngst etwa in einem offenen Brief die Verschärfungen in der Migrationspolitik kritisiert und ein "Eintreten für Würde" eingefordert. Im ZDFheute-Interview erklärt Juso-Chef Philipp Türmer seine Ansichten.