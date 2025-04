SPD-Abstimmung über Koalition mit Union: Jusos gegen Vertrag

Was machen die Jusos, wenn die SPD für den Vertrag stimmt? "Dann hört der politische Kampf ja nicht auf", so Gaedike, "und dann ist es unsere Aufgabe in der Partei dafür zu sorgen, dass in dieser Regierung mehr passiert, als das, worauf man sich bisher committet hat." Ihr Einfluss ist begrenzt, ihre Stimme bleibt laut. Egal, wie das Mitgliedervotum ausgeht.