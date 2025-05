SPD: Alabali-Radovan - Vom Flüchtlingskind zur Ministerin

"Von den insgesamt neun Posten, die die SPD zu vergeben hat, inklusive Staatsministerposten, gehen sechs an Frauen. Davon gleich vier an Frauen unter 40 Jahren", erklärt Diana Zimmermann, Leiterin des ZDF-Hauptstadtstudios.

Alabali-Radovan: Ministerin mit Migrationshintergrund

Ihre Benennung ist Teil eines Personaltableaus, mit dem Partei- und Fraktionschef Lars Klingbeil zeigen will, wie ernst es ihm mit dem angekündigten Generationswechsel in der Partei ist. Die SPD solle jünger, weiblicher und diverser werden. In einem Interview sagte Klingbeil mal, es gebe viele gute junge Leute in der SPD. Sie stellten "eine moderne SPD" dar und sollten daher mehr Verantwortung übernehmen.

Dort ist sie aufgewachsen, und dahin kehrte sie auch nach ihrem Politologie-Studium zurück. Sie arbeitete in der Verwaltung, unter anderem in der Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete in Nostorf-Horst, wo sie mit ihren Eltern 1996 aufgenommen wurde.

Mentorin Manuela Schwesig gratuliert

Erst Anfang 2021 ist sie in die SPD eingetreten, kandidierte gleich bei der Bundestagswahl, und sitzt jetzt seit September 2021 im Deutschen Bundestag. Den Einzug schaffte sie mit einem Direktmandat in ihrem Wahlkreis in Schwerin. Bei der jetzigen Wahl am 23. Februar konnte sie ihr Direktmandat allerdings nicht verteidigen. Es ging an den AfD-Kandidaten Leif-Erik Holm.