Bundestagswahl: Ist Scholz für die SPD der richtige Kandidat?

Es ist quasi ein ungeschriebenes Gesetz: Eine Kanzlerpartei wechselt keine amtierenden Kanzler nach nur einer Legislaturperiode aus. Und so hielt die SPD bislang an Olaf Scholz fest. Auch der in Umfragen besser abschneidende Verteidigungsminister Boris Pistorius , der als Alternative gehandelt wurde, winkte immer wieder ab. Ein Wahltermin wurde jetzt wohl gefunden: Am 23. Februar soll gewählt werden. Bleibt es auch bei der Kanzlerkandidatur von Scholz?