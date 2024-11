K-Frage: Experte erklärt, warum SPD so an Olaf Scholz klebt

Interview

Pistorius in Umfragen beliebter : K-Frage: Darum klebt die SPD so an Olaf Scholz

14.11.2024 | 23:50 |

Warum klebt die SPD in der K-Frage an Olaf Scholz? Warum stellt sie nicht den beliebteren Pistorius auf? Weil, so Experte von Lucke, ein Rückzug bei Scholz "völlig ausgeschlossen ist."