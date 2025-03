… wurde 1961 im Senegal geboren. Mitte der 80er Jahre kam er zum Chemie-Studium in die die DDR, nach Halle an der Saale, wo er noch heute mit seiner Familie lebt. Hier entdeckte er auch seine große Liebe zur Kleingärtnerei. Er arbeitete in verschiedenen sozialen Projekten zu Integration und Bildung, bevor er 2008 in die SPD eintrat.



2013 zog er über die Landesliste von Sachsen-Anhalt als erster in Afrika geborener Schwarzer in den Bundestag ein. 2024 kündigte er an, nicht mehr kandidieren zu wollen. Um nach fast zwölf Jahren im Bundestag Platz zu machen für junge Politiker und für mehr Zeit mit der Familie. Er bleibt weiterhin in mehreren Ehrenämtern aktiv.