Afghanistan-Veteran schreibt Buch über Karfreitagsgefecht

Das Karfreitagsgefecht fand am 2. April 2010 während des Afghanistaneinsatzes der Bundeswehr in der Provinz Kundus statt. Es war die bis dahin schwerste Kampfhandlung der deutschen Streitkräfte seit dem Zweiten Weltkrieg.



Eine deutsche Infanterieeinheit aus dem Fallschirmjägerbataillon 373 geriet nahe Isa Khel in einen Hinterhalt der Taliban. Die Soldaten wurden mit Maschinengewehren, Mörsern und Panzerfäusten unter schweren Beschuss genommen. Trotz Luftunterstützung durch US-Helikopter zog sich das Gefecht knapp neun Stunden hin. Hauptfeldwebel Nils Bruns, Hauptgefreiter Martin Kadir Augustyniak und Stabsgefreiter Robert Hartert fielen im Gefecht, acht weitere Soldaten wurden teils schwer verwundet.



Das Karfreitagsgefecht hatte eine enorme Wirkung auf die deutsche Politik, die Bundeswehr und die Gesellschaft. Das Gefecht verdeutlichte, dass deutsche Soldaten in echte Kampfhandlungen verwickelt waren, nicht nur in Aufbauhilfe. Zwei Tage nach dem Gefecht sprach der damalige Verteidigungsminister zu Guttenberg zum ersten Mal vom "Krieg in Afghanistan". Bis dahin hatte die Bundesregierung den Einsatz als "Stabilisierungsmission" dargestellt.



Die Verluste führten zu einer erhöhten Absicherung für Soldaten, denn der Vorfall offenbarte Schwächen in Ausrüstung und Fahrzeugschutz der Bundeswehr, was zu einer besseren Ausstattung mit geschützten Fahrzeugen und Waffen führte. Das Karfreitagsgefecht markierte also einen Wendepunkt in der deutschen Sicherheitspolitik und der Wahrnehmung militärischer Auslandseinsätze.