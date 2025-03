Hamburg-Wahl 2025: Experte Korte sieht moderate Entscheidung

Die CDU liegt laut Hochrechnung nur wenige Prozentpunkte vor den Grünen, gewann jedoch an Stimmen, genauso wie Linke und AfD FDP und BSW scheiterten wie schon bei der Bundestagswahl an der Fünf-Prozent-Hürde. Was das Wahlergebnis in Hamburg für die SPD bedeutet und welche Lehren sich daraus ziehen lassen, so Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte.