Irgendwie schmeckt das Bier an diesem Abend in einer Industrie-Halle am Rande des Ruhrgebiets besonders gut: Der "Kulturausschuss Grafschafter Karneval" hat geladen, feierliche Einweihung des Prinzenwagens in der "Session 2024/25". "Helau, Helau!", die Jecken prosten sich immer wieder zu. Denn es gibt doppelt Grund zur Freude. Am Wochenende steht der Höhepunkt des Karnevals in Moers an, der "Nelkensamstagszug".