Karsten Wildberger: Digitalminister mit großen Aufgaben

Es ist sein erster Gang ans Rednerpult des Deutschen Bundestages, und es sind seine ersten Schritte in der Politik. Karsten Wildberger kommt aus der Wirtschaft, ist Manager, zuletzt war er bei der Media-Saturn-Holding.

Nun hat ihn Bundeskanzler Friedrich Merz als Minister für Digitales und Staatsmodernisierung in sein Kabinett berufen, um die Digitalisierung in Deutschland entscheidend voranzubringen. Ganz unumstritten war Wildbergers Berufung wegen des schnellen Wechsels aus der Wirtschaft aber nicht.

Digitalisierung soll Bürger und Unternehmen entlasten

Und so tritt er ans Pult, nimmt ein Schluck Wasser und beginnt seine Rede - ruhig und souverän. In den letzten zwei Wochen hätte er vor allem diese zwei Sätze gehört:

Komplizierte Formulare, lange Genehmigungsverfahren - in Deutschland wütet das Bürokratiemonster. Mit Hilfe von Digitalisierung und Staatsmodernisierung sollen Bürger und Unternehmen nun entlastet werden.

Das neue Ministerium soll digitale Kompetenzen in einem Haus bündeln, etwa die Steuerung der Bundes-IT, Fragen der Cybersicherheit des Bundes, die Digitalisierung der Verwaltung, die digitale Infrastruktur des Landes und auch die Frage, wie man Daten schützen müsse und nutzen könne.

Neues Ministerium "mehr als ein Verwaltungsakt"

Für Digitalisierung gibt es keinen Schalter, den man einfach umlegt und dann ist alles gut und alles digital. Das geht so leider nicht.

Die Gründung dieses Ministeriums sei "mehr als ein Verwaltungsakt", es sei "eine wichtige Zukunftsentscheidung" und bereite den Weg in eine digitale Zukunft, wie der Minister betont.

Bürger sollen digitale Identität erhalten

Jeder Bürger soll eine digitale Identität erhalten - vom Personalausweis, über den Führerschein bis zur Fahrkarte solle "alles in einem digitalen Portemonnaie" sein. Das sei "eine Digitalisierung, die bei den Menschen ankommt", sagt der Minister.

Damit auch alles ankomme, brauche es eine digitale Infrastruktur, Glasfaser und 5G in einem flächendeckenden Ausbau. "Die Daten müssen fließen, damit wir kommunizieren können", betont Wildberger. Damit Unternehmen aber investieren, müsse der Staat die entsprechenden Rahmenbedingungen schaffen: Chancen für KI, Chancen für digitale Geschäftsmodelle in Deutschland, Europa und der Welt.

"Dazu braucht es Datenschutz und Datensicherheit. Beide bleiben ein Grundpfeiler der digitalen Gesellschaft", so der Minister.

Deutschland brauche "digitale Souveränität"

Zugleich warnt Wildberger, Datenschutz dürfe "nicht zur Innovationsbremse werden". Man müsse auch Neues ausprobieren dürfen. Wichtig sei, "dass Start-ups, kleinere und mittlere Unternehmen und die gestandenen Player" den "Kopf frei haben für Wachstum und Innovation". Deutschland müsse sich mit Europa vernetzen und gemeinsam an einer "digitalen Souveränität" arbeiten. Es müsse gelingen "in Europa einen digitalen Binnenmarkt mit 450 Millionen Menschen zu etablieren", sagt er.

