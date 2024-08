Starmer will bei seinem Besuch in Deutschland auch die Chefs des Energietechnikkonzerns Siemens Energy und des Rüstungsunternehmens Rheinmetall treffen. Anschließend will er nach Frankreich weiterreisen. Großbritannien trat 2020 aus der Europäischen Union aus, gehört aber wie Deutschland der Nato , der G7 wirtschaftsstarker westlicher Demokratien und der G20 der weltweit wichtigsten Wirtschaftsmächte an.