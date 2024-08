Landtagswahlen 2024: So hilft den Parteien KI im Wahlkampf

Bei den meisten Parteien geht der Einsatz nicht über kleinere Hilfen mit ChatGPT und Co. hinaus. Die CDU in Thüringen greife etwa "in Einzelfällen auf einschlägige Programme zurück". Die AfD Thüringen gibt an, keine KI im Wahlkampf zu nutzen, genau wie die SPD Thüringen, die allerdings nicht für ihre Dienstleister sprechen könne.