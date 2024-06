Kiesewetter: Keine Anzeige gegen Wagenknecht

Berichte über Anzeige wegen Verdachts der Volksverhetzung

Medien wie Bloomberg TV und Welt hatten berichtet, Wagenknecht habe auf einer Wahlkampfveranstaltung am 27. Mai in Saarbrücken geredet. Dort habe sie gefordert, Kiesewetter wegen seines Eintretens für Waffenlieferungen an die Ukraine "zu stoppen" und "nicht weitermachen" zu lassen.