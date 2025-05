Bildung, Gesundheit, Mobilität: "Gravierende" Unterschiede

Hohe Kinderarmut und Jugendarbeitslosigkeit treffen laut Teilhabeatlas insbesondere in Großstädten im Ruhrgebiet, in Schleswig-Holstein und nördlichen Niedersachsen aufeinander. So lebte 2022 in Duisburg, Bremerhaven und Gelsenkirchen 2022 mehr als jedes vierte Kind in einer Familie die staatliche Transferleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) bezog. In Biberach, Neu-Ulm oder im Oberallgäu war es nur jedes 20. Kind.