Flüchtlinge: Kirchen kritisieren CDU wegen Grundsatzprogramm

Die Flüchtlingsbeauftragten der katholischen und evangelischen Kirche werfen der CDU einen radikalen Bruch mit ihrem humanitären Erbe im Schutz von Flüchtlingen vor. Berlins evangelischer Bischof Christian Stäblein und der Hamburger Erzbischof Stefan Heße schreiben in einem Gastbeitrag für die "Welt am Sonntag":

Wer sich am christlichen Menschenbild orientiert, darf den individuellen Zugang zum Flüchtlingsschutz in Europa nicht abschaffen.

Die Forderung nach einer Drittstaatenregelung, die auf dem Parteitag der Christdemokraten im Grundsatzprogramm verankert werden solle, stünde "in einem bemerkenswerten Widerspruch zur Orientierung an christlichen Werten". "Mit solch einer Forderung begibt man sich ethisch wie rechtlich auf den Holzweg", heißt es in dem Gastbeitrag weiter. Der Parteitag findet vom 6. bis 8. Mai in Berlin statt.