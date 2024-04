Neue Klage gegen die Ampel: CDU geht gegen Klimagesetz vor

Schon beim ersten Anlauf war Thomas Heilmann ( CDU ) erfolgreich, als er im Frühsommer 2023 den Beschluss der Ampelregierung über das sogenannte Heizungsgesetz kurzerhand stoppen ließ. Mit einer Klage in Karlsruhe erzwang er eine längere Beratung und Beschlussfassung nach der parlamentarischen Sommerpause.

Wieder soll das Parlament in kürzester Zeit über dieses zentrale Herzstück der deutschen Klimagesetzgebung entscheiden. Wie schon beim Heizungsgesetz, das offiziell den Titel Gebäudeenergiegesetz trägt, soll ein Eil-Antrag beim Bundesverfassungsgericht dies verhindern. Heilmann beantragte am Mittwoch in Karlsruhe eine einstweilige Anordnung zum Stopp des Gesetzes.