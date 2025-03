BSW will Neuauszählung der Wahl: Wie aussichtsreich ist das?

Dabei seien bereits Fälle entdeckt worden, in denen dem BSW irrtümlich null Stimmen angerechnet wurden oder Stimmen mit denen von Bündnis Deutschland vertauscht wurden. Erste Nachzählungen in einigen Wahlkreisen ergaben dem Bericht zufolge zusätzliche Stimmen für das BSW. Beispiele: Im Wahlkreis Heilbronn seien demnach 50 Stimmen zu wenig gezählt worden, in Stuttgart I fehlten 35 Stimmen, in Kleve 34, in Duisburg II 44. Schon jetzt hätten "relativ viele Fehler" aufgrund von Hinweisen der Partei korrigiert werden müssen, sagte BSW-Chefin Sahra Wagenknecht