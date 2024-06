Klaus Töpfer gestorben: Das grüne Gewissen der CDU

Was Töpfer politisch auf den Weg brachte

Er war hauptverantwortlich für die Einführung des Gelben Sacks, mit dem Leichtverpackungen entsorgt wurden. Und ohne ihn hätte es die Klimakonferenz in Rio de Janeiro so nicht gegeben. Dass er am Ende seiner Laufbahn bis 2006 das Klimasekretariat der UN als Direktor des Umweltprogramms der Vereinten Nationen in Nairobi leitet - ein logischer Schritt.