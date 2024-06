CDU-Politiker: Ex-Bundesumweltminister Klaus Töpfer ist tot

Töpfer wurde am 29. Juli 1938 in Schlesien geboren und wuchs nach der Flucht im ost-westfälischen Höxter auf. Er studierte Volkswirtschaft in Frankfurt am Main und in Münster. Von 1985 bis 1987 war Töpfer Umweltminister in Rheinland-Pfalz , 1987 trat er als Bundesumweltminister in die Regierung Helmut Kohl (CDU) ein.