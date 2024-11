Versuchter Mord: Ehemalige RAF-Terroristin Klette angeklagt

Ende Februar dieses Jahres nahmen Ermittler Klette in Berlin-Kreuzberg fest.

Trio soll Leben im Untergrund finanziert haben

Schon seit vielen Jahren ermittelt die Staatsanwaltschaft Verden gegen die 66-Jährige und ihre mutmaßlichen Komplizen Ernst-Volker Staub und Burkhard Garweg. Das Trio soll zwischen 1999 und 2016 Geldtransporter und Supermärkte in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein überfallen haben, um ihr Leben im Untergrund zu finanzieren.

Die Ermittler gehen nach früheren Angaben von 13 Raubdelikten mit einem Schaden von mehr als 2,7 Millionen Euro aus. Gegen die Verdächtigen wird auch wegen versuchten Mordes ermittelt, weil bei einem Überfall in Stuhr (Landkreis Diepholz) geschossen wurde. Die Beteiligung an Terroranschlägen wird in diesem Verfahren keine Rolle spielen.