Klimaaktivisten blockieren Leipziger Flughafen

Aktionen an mehreren Flughäfen In der vergangenen Woche hatten Klima -Demonstranten sowohl am Frankfurter Flughafen als auch am Flughafen Köln/Bonn den Flugbetrieb jeweils für ein paar Stunden lahmgelegt. Am Stuttgarter Flughafen gab es zudem eine friedliche Protestaktion ohne Einschränkungen des Flugverkehrs.