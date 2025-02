Expertenrat: Wie Deutschland beim Klimaschutz voran kommt

Der Expertenrat ist ein unabhängiges fünfköpfiges Wissenschaftler-Gremium, das die Wirksamkeit der deutschen Klimaschutzpolitik überprüft und der Politik Anregungen gibt. In regelmäßigen Abständen präsentiert der Rat zum Beispiel Zahlen zum deutschen Ausstoß an Treibhausgasen.



Das aktuelle "Zweijahresgutachten" stellt eine besonders umfassende Auswertung der Klimaschutzpolitik dar, die seit 2022 alle zwei Jahre präsentiert wird - nun also zum zweiten Mal.



Quelle: dpa