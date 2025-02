Climate Risk Index: Hunderttausende Tote durch Wetterextreme

Überschwemmungen in Peking: China ist laut Germanwatch eines der Länder, das am verheerendsten von extremen Wetterereignissen betroffen ist. (Archivbild)

Schon die Überschrift des Pressetextes von Germanwatch zum Thema "Sicherheitsrisiko Klimakrise" liest sich wie ein Horrorszenario. Mehr als 765.000 Tote und 4,2 Billionen US-Dollar an Schäden hat es, so die Organisation, in den letzten 30 Jahren durch Wetterextreme gegeben.