Habeck will Klimaschutz-Projekte im Mittelstand fördern

Die Bundesregierung will den Mittelstand in der Industrie mit einem milliardenschweren Förderprogramm zu klimafreundlicheren Prozessen bewegen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck Grüne ) stellte dafür in Berlin die neue "Bundesförderung Industrie und Klimaschutz" (BIK) vor. Das Programm soll bis 2030 laufen und umfasst bis dahin nach derzeitiger Planung rund 3,3 Milliarden Euro.