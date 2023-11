Wie wichtig ist den Deutschen das Klima?

August 2018: Greta Thunberg protestiert vor dem Parlament in Stockholm.

Heute vor fünf Jahren setzt sich ein 15-jähriges Mädchen vor das Parlament in Stockholm, neben sich ein Schild "Schulstreik fürs Klima". Dieser kleinen Demonstration von Greta Thunberg folgen bald Massenproteste weltweit: Millionen schwänzen die Schule und gehen fürs Klima auf die Straße, die Bewegung Fridays for Future entsteht.

Die wichtigsten Probleme der Deutschen

Das ZDF-Politbarometer fragt seit Jahrzehnten regelmäßig ab, was für die Menschen die zwei wichtigsten Probleme in Deutschland sind. Alle Antworten, die sich auf Umwelt, Klima, Artenschutz und Energie beziehen, werden zusammengefasst.

So funktioniert die Frage nach den wichtigsten Problemen in Deutschland:

Welche Themen sehen die Deutschen als wichtigste Probleme an? Danach fragt die Forschungsgruppe Wahlen. 30.06.2021 | 7:55 min

Dabei zeigt sich: Anfang des Jahrtausends spielen Umwelt, Klima und Energie keine große Rolle, Hauptsorge ist die Arbeitslosigkeit. Ab 2015 nennen die Befragten vor allem den Themenkomplex "Ausländer, Integration, Flüchtlinge". Von 2019 an nimmt die Bedeutung von Umwelt-, Klima- und Energiethemen plötzlich stark zu, sie sind erstmals mit deutlichem Abstand das wichtigste Problem in Deutschland:

Wichtige Probleme in Deutschland

"Seit 2019 hat dieser Bereich, auch im Ranking mit anderen Themen, tendenziell klar an Bedeutung gewonnen", sagt Andrea Wolf von der Forschungsgruppe Wahlen, die die Umfragen zum ZDF-Politbarometer durchführt.

Höchstwert kurz nach Aktionstag von Fridays for Future

Das Umweltbundesamt analysiert : "Bemerkenswert ist, dass der Höchstwert von 59 Prozent Ende September 2019 zeitlich mit dem weltweiten Aktionstag für mehr Klimaschutz zusammenfällt." Auch der Anstieg Ende November 2019 finde gleichzeitig mit Großdemonstrationen von Fridays for Future statt.

Die Bedeutung des Themas "steigt häufig im Zusammenhang mit aktuellen Ereignissen, wie der Diskussion um Gesetze oder Gesetzesvorhaben zum Klimaschutz, Klima-Protesten wie bei Fridays for Future oder auch mit Naturkatastrophen wie dem Hochwasser und den Überschwemmungen im Ahrtal ", sagt Wolf. "Sie geht zurück, wenn andere massive Probleme in den Vordergrund rücken, wie zum Beispiel die Corona-Pandemie 2020 und 2021."

2022 nennen wieder mehr Deutsche Themen aus dem Komplex Energie/Klima als eins der zwei wichtigsten Probleme, doch das liegt auch an der Gaskrise. "In Folge des Ukraine-Krieges kommen in diesem Kontext verstärkend noch die Sorge um Energiesicherheit und Fragen der Energiewende hinzu", sagt Wolf.