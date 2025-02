Klimapolitik im Wahlkampf: Wähler wollen oft mehr Klimaschutz

Forscherin: "Menschen wollen mehr Klimaschutz"

Demnach ist unter SPD-Anhängern die Erwartung an mehr Einsatz für Klimaschutz am höchsten, gefolgt von den Wählerinnen und Wählern der Parteien die Grünen und die Linke. Bei der Union wünscht sich noch jeder zweite Wähler, dass die Partei mehr für den Klimaschutz tut. Die Partei mache bereits genug, finden 40 Prozent - bei SPD , Grünen und der Linken sieht das nur etwa jeder Dritte so.

Diskussion um Heizungsgesetz hat geschadet

Was hat die Ampel-Koalition in der Klimapolitik geleistet? Der Expertenrat für Klimafragen stellt sein Zweijahresgutachten vor.

Werden diese Faktoren berücksichtigt, ist bei der Diskussion um das Heizungsgesetz einiges schiefgelaufen. Der Kommunikationswissenschaftler Pablo Jost hat die mediale Debatte um das Gesetz untersucht. Insbesondere in Boulevardmedien, allen voran in der "Bild"-Zeitung, seien die meisten verkürzten und emotionalen Darstellungen zu dem Gesetz zu finden.

Klima und Energie nur noch auf Platz 3 der wichtigsten Themen

Tatsächlich ist das Thema Energieversorgung und Klimaschutz seither im dauerhaften Sinkflug in der öffentlichen Diskussion. Das zeigt jedenfalls die Erhebung der Forschungsgruppe Wahlen zu den wichtigsten Problemen in Deutschland. Bei dieser Frage werden die Teilnehmenden offen gefragt, welche Probleme aus ihrer Sicht derzeit am wichtigsten sind - dabei dürfen sie nur zwei Dinge angeben. Bei der Auswertung werden die Antworten dann Kategorien zugeordnet.

Klimawandel bleibt Dauerthema - auch nach der Wahl

Woher kommt also der Gegensatz zwischen deutlich geringerer Aufmerksamkeit für das Thema als noch im letzten Wahlkampf und zugleich die weiterhin hohe Erwartungen an die Politik, noch mehr für den Klimaschutz zu unternehmen als bisher? Cornelia Betsch sieht hier auch die Medien in der Verantwortung: "Wenn Fragen nicht gestellt werden, werden sie auch nicht beantwortet", sagt sie mit Blick etwa auf die Wahlsendungen.

Die hohe Handlungsbereitschaft hingegen begründe sich in den zunehmend spürbaren Folgen der Klimakrise in Deutschland. "Was wir sehen, ist, dass 17 Prozent sagen, dass sie schon mal Lebensentscheidungen anders getroffen haben aufgrund von Klimawandelfolgen, und das ist nicht wenig. Also es kann ein Hochwasser sein oder eine Hitzesituation."