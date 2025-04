Die Universität in Bremen untersucht, welche Rolle soziale Medien bei der Informationsbeschaffung und der Kommunikation über den Klimawandel haben.

"Dein Bier wird teurer - schuld ist die Klimakrise". Kurze, prägnante und teils provokative Aussagen sind das, was auf Social Media funktioniert. Wer beim Thema Klimaschutz auf Social Media Gehör finden will, braucht einen Aufhänger: zugespitzt, emotional, nah am Alltag. Erst dann kommt der eigentliche Inhalt - und vielleicht eine Erkenntnis.