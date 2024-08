Studie in 41 Ländern: Wie erfolgreich ist Klimapolitik?

Politik könnte so einfach sein. Einfach etwas verbieten und schon ist das Problem behoben. Was in manchen politischen Bereichen funktioniert, ist beim Thema Klimapolitik ein Problem. Ein internationales Forschungsteam hat die klimapolitischen Maßnahmen der letzten 20 Jahre untersucht und kommt zu einem ernüchternden Ergebnis: Nur 63 von 1.500 Politikmaßnahmen waren wirklich erfolgreich. Dabei hatten die Ökonominnen und Ökonomen immerhin 41 Länder im Visier.