Klingbeil: Merz hat mir das "Du" angeboten

Nach harten Bandagen im Wahlkampf scheinen sich CDU-Chef Friedrich Merz und SPD-Chef Lars Klingbeil in den Koalitionsverhandlungen immer besser zu verstehen. Vor wenigen Tagen habe Merz ihm auch das Du angeboten, berichtete Klingbeil in der ARD. Gleichwohl betonte er:

Merz ist Fan von Borussia Dortmund , Klingbeil vom FC Bayern München . "Na ja, mein Verein ist auf Platz eins, seiner auf Platz zehn", sagte Klingbeil. "Bei Fußball gibt es Differenzen, aber das müssen wir Gott sei Dank jetzt in den Koalitionsverhandlungen nicht lösen."

Der Druck sei groß, eine stabile Regierung zu bilden, so ZDF-Studioleiterin Zimmermann. Union wie SPD wüssten, welche Stunde geschlagen hat - das Thema Finanzen bleibt unklar.

Union und SPD bei Steuererhöhungen und Solidaritätszuschlag uneins

Die gleiche Haltung zeigte CSU-Chef Markus Söder in der ARD.

Klingbeil: "Sind dazu verdammt"

Während CSU-Chef Söder in der ARD betonte, dass er sehr optimistisch sei, dass man einen Koalitionsvertrag hinbekomme, sagte Klingbeil:

Es gehe jetzt um die Frage: "Kriegen wir hin, etwas Großes für dieses Land zu verändern", so Klingbeil. Es gehe um einen Koalitionsvertrag, der die großen Aufgaben im Land anpacke.

Die Koalitionsgespräche zwischen Union und SPD gehen in die entscheidende Phase. Worauf es jetzt ankommt, schätzt ZDF-Hauptstadtkorrespondent Karl Hinterleitner in Berlin ein.

Wer künftig ein Ressor übernehmen soll, werde in der SPD entschieden, wenn ein Koalitionsvertrag steht. Sein Credo: Erst der Koalitionsvertrag, dann werde entschieden, wer in die Regierung gehe und wer in der Fraktion eine Aufgabe übernehme.