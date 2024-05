Mindestlohn: Klingbeil erhöht Druck auf Kommission

Nach nur mäßigen Erhöhungen in den vergangenen Jahren hatte SPD-Generalsekretär Klingbeil bereits vergangene Woche eine deutliche Anhebung des Mindestlohns auf mindestens 14 Euro gefordert.

In einem Interview der Deutschen Presse-Agentur machte er deutlich, dass er sich eine Reform des aus Vertretern der Tarifparteien bestehenden Gremiums vorstellen kann, wenn es im kommenden Jahr nicht zu einer einvernehmlichen Erhöhung in angemessener Höhe kommen sollte. "Alles ist möglich, das will ich klar sagen", antwortete er auf eine entsprechende Frage.