Lars Klingbeil: Was Schwarz-Rot für den SPD-Chef bedeutet

Erst das Land, dann die Partei - es so zu formulieren, hat Tradition bei den Sozialdemokraten. Ihr Chef Lars Klingbeil sieht das entsprechend. Er fordert seine Genossinnen und Genossen sehr deutlich auf, der "Verantwortung für Deutschland" zuzustimmen. So heißt der Koalitionsvertrag, den SPD CDU und CSU gemeinsam verhandelt haben.

SPD-Spitze wirbt für Koalitionsvertrag

Welche Rolle Klingbeil übernehmen könnte

Klingbeil kennt also alles von links bis rechts, vorderster Platz bis Hinterbank, Hauptstadt bis Provinz. Aus Munster in Niedersachsen kommt er. Dort ist sein Wahlkreis. Sein Sohn, noch kein Jahr alt, kann Laufen lernen in der Lüneburger Heide.

Vom Zivi zum Verteidigungspolitiker

Klingbeils ehrgeizige Pläne

Klingbeil kennt also alles, auch heftige Kritik an ihm. Was er nicht kennt, ist: regieren. Das allerdings zu können, wäre brauchbar für jemanden, der eines Tages Kanzler werden will. Diesen Ehrgeiz hat Lars Klingbeil. Insofern geht es bei der Abstimmung um Land, Partei und auch ihn - in dieser Reihenfolge.