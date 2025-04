Klöckner erntet breite Kritik nach Aussagen zur Rolle der Kirche

Klöckner hatte die Kirche in Deutschland an Ostern in einem Interview dazu aufgerufen, die Seelsorge der Menschen in den Mittelpunkt zu rücken, statt sich übertrieben politisch zu engagieren. Sie kritisierte zudem eine Tendenz bei den Kirchen, ihre Stellungnahmen zu tagesaktuellen Themen abzugeben "wie eine NGO" und nicht mehr die grundsätzlichen Fragen von Leben und Tod im Blick zu haben. Dann würden Kirchen "leider auch austauschbar".

"Kirche war immer politisch"

Die frühere deutsche Vatikan-Botschafterin und CDU-Politikerin Annette Schavan hält Kritik am politischen Engagement der Kirchen ebenfalls für verfehlt. Das Christentum von Beginn an politisch gewesen, sagte Schavan. Päpste seien es in der Regel auch. So habe Papst Johannes Paul II. maßgeblichen Anteil an der Wiedervereinigung Europas.