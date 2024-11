In den ersten Jahren der Bundesrepublik kannte das Land ausschließlich Regierungen mit Beteiligung der Unionsparteien CDU und CSU - abgesehen von einer Legislaturperiode immer in Zusammenarbeit unter anderem mit der FDP . 1966 gerät die Koalition um Bundeskanzler Ludwig Erhard (CDU) allerdings in eine unlösbare Krise.