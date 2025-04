Internationale Presse: So schaut die Welt auf Schwarz-Rot

Die Regierungsbildung in Deutschland stößt auch im Ausland auf breites Interesse. Nach der Einigung von CDU CSU und SPD auf einen Koalitionsvertrag kommentieren viele Medien, vor welchen Herausforderungen der voraussichtliche neue Kanzler Friedrich Merz (CDU) steht.

"Die Presse", Österreich

"Merz muss liefern. Ihm sitzt die AfD im Nacken. Es handelt sich vielleicht um die letzte Chance der Mitte in Deutschland. Innenpolitisch wird die Koalition den Rechtspopulisten nur das Wasser abgraben können, wenn sie die irreguläre Migration in den Griff bekommt", schreibt "Die Presse" aus Österreich.

"Tages-Anzeiger", Schweiz

"Bei Kräften der politischen Mitte dominiert die Erleichterung, dass Deutschland nach der langen Agonie der letzten Regierung bald wieder handlungsfähig ist - in einer Zeit, die kaum größere Herausforderungen stellen könnte", schreibt der "Tages-Anzeiger" aus der Schweiz.

"Neue Zürcher Zeitung", Schweiz

"Nur in der Migrationspolitik hat die Union nahezu das Gewünschte erreicht. Sie will Migranten an der Grenze zurückweisen, den Familiennachzug aussetzen und die Liste sicherer Herkunftsländer ausweiten", urteilt die "Neue Zürcher Zeitung" aus der Schweiz. Auch beim künftigen Kanzler Friedrich Merz werde es darauf ankommen, wie er sein Amt ausfülle.