Top-Ökonom Südekum fordert Strukturreform von Union und SPD

Das Ziel dahinter ist eigentlich die Botschaft an Unternehmen, zum Beispiel an die Autobauer, kommt doch bitte in die USA, dann seid ihr sicher und müsst garantiert keine Zölle zahlen. Die beiden großen Gorillas in der Weltwirtschaft, die USA und China , machen knallharte Industriepolitik und Europa muss mitziehen.