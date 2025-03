Koalitionsgespräche: Union und SPD bei Außenpolitik nah

Schon vor vier Monaten, lange vor dem Wahltag und diesen Koalitionsverhandlungen, prophezeite ein führender Außenpolitiker der Union, dass es in seinem Themenfeld keine größeren Konflikte geben würde. "Das schreiben wir in einer halben Stunde bei einer guten Flasche Rotwein zusammen", so die Voraussage damals.