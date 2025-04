Koalitionsverhandlungen: So steht es zwischen Union und SPD

"Heute lohnt sich das Warten", sagt SPD-Generalsekretär Matthias Miersch am Morgen beim Eintreffen in der CDU-Zentrale in Berlin zu den dort versammelten Journalisten. Bis zum Nachmittag wollen die Unterhändler von CDU, CSU und SPD zu einer Einigung auf einen Koalitionsvertrag kommen. Auch die stellvertretende SPD-Vorsitzende Anke Rehlinger zeigt sich zuversichtlich. Auf die Frage, wo es noch hakt, antwortet die saarländische Ministerpräsidentin: "Es gibt immer zum Schluss noch ein paar Fragen, die man klären muss."

Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Karin Prien sagt: "Wir sind auf den letzten Metern und ich bin guter Dinge, dass wir heute zu einem guten Ergebnis kommen werden." Der Parlamentarische Unions-Fraktionsgeschäftsführer Thorsten Frei antwortete auf die Frage, ob die Unterhändler heute "den Sack zu machen" würden: "mit Sicherheit".