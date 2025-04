Koalitionsgespräche zu Migration: Für SPD ist Wende erledigt

In der aktuellen Debatte um das Grundrecht auf Asyl spricht sich die SPD-Vorsitzende Saskia Esken im ZDF gegen eine Abschaffung aus. Die SPD wolle daran "festhalten", sagt sie.

Die Kommunen sind überlastet, die Integration von Flüchtlingen kann nicht ausreichend gewährleistet werden. Es knirscht an allen Ecken und Enden im System. Trotzdem erwidert die SPD-Co-Vorsitzende Saskia Esken am Abend in der ZDF-Sendung "Berlin direkt" auf die Feststellung, dass die Migrationswende wohl noch auf sich warten lasse: "Wir hatten die Wende bereits."