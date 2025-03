Koalitionsverhandlung von Union und SPD: Wer wird Minister?

Dass ein Generalsekretär in ein Ministeramt wechselt, ist keine Seltenheit. CDU-Politiker Carsten Linnemann gilt als enger Vertrauter von Parteichef Merz.

Am Donnerstagabend beginnen im Konrad-Adenauer-Haus, der CDU-Parteizentrale, die Koalitionsgespräche. Insgesamt 256 Verhandlerinnen und Verhandler verteilen sich auf 16 Arbeitsgruppen. Jeder Arbeitsgruppe gehören sieben Vertreter der SPD an, sechs kommen von der CDU und drei von der CSU . Darunter sind nicht nur Bundespolitiker, sondern auch Vertreter aus den Bundesländern und aus dem Europaparlament.

Juso-Chef Philipp Türmer kritisiert, einige in der Union würden die Koalitionsverhandlungen mit der SPD hintertreiben, weil sie sich ein Bündnis mit der AfD wünschten.

Koordiniert werden die Arbeitsgruppen von einer übergeordneten Steuerungsgruppe. Dieser gehören die bisherigen Sondierungsverhandler an, unter anderem die Parteivorsitzenden Friedrich Merz (CDU), Lars Klingbeil (SPD), Saskia Esken (SPD) und Markus Söder (CSU).

Potenzielle Minister in Verhandlungsteams

Personalentscheidungen werden erst am Ende von Verhandlungen getroffen, heißt es oft von Seiten der Parteien. Doch sicherlich werden sich in den Führungsspitzen von Union und SPD bereits Gedanken gemacht, wer in ihren Reihen als ministertauglich gilt.