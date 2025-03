Koalitionsgespräche: Dobrindt schließt Steuererhöhungen aus

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt kündigt Zurückweisungen an den Grenzen an, Rückführungen nach Afghanistan und Syrien sowie die Aussetzung des Familiennachzuges an. Gleichzeitig schließt er in der Finanzpolitik Steuererhöhungen kategorisch aus.

30.03.2025 | 5:25 min