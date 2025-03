Koalitionsverhandlungen von Union und SPD: Wie sie ablaufen

Normalerweise dauern die Verhandlungen mehrere Wochen. CDU-Chef Friedrich Merz geht optimistisch an die Gespräche. Er rechnet mit einem Koalitionsvertrag bis Ostern. Die SPD hat sich zu Zeitplänen bisher nicht konkret geäußert. Das neue Parlament konstituiert sich am 25. März. Die Koalitionsverhandlungen der Ampel haben 47 Tage, also fast zwei Monate gedauert. Die letzte GroKo war nur zwei Tage schneller.