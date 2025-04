Das Rentenniveau soll bis 2031 bei 48 Prozent des Bruttolohns gehalten werden. Damit wird eine wichtige SPD-Forderung umgesetzt. „Für mich fehlt da etwas der Mut zur großen Reform“, so Wirtschaftswissenschaftlerin Prof. Ulrike Malmendier.

"Der Koalitionsvertrag lässt leider jegliche Anstrengungen vermissen, das Ausgabenwachstum in der Rentenversicherung zu begrenzen", sagte der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände, Steffen Kampeter.

Kampeter: Zusätzliche Mütterrente besser sein lassen

Schon in dieser Wahlperiode drohe ein Anstieg des Beitragssatzes für die Rente von heute 18,6 auf mehr als 20 Prozent. "Das heißt noch höhere Arbeitskosten für die Arbeitgeber und noch weniger Netto für die Beschäftigten", kritisierte Kampeter.

Der Fachkräftemangel in Deutschland hält weiter an. Unternehmen beschäftigen daher langjährige Mittarbeiter, die eigentlich schon in Rente sind, weiter.

